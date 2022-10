John Lloyd ninakawan ng halik ni Arra San Agustin

Lakas pa rin talaga ng sex appeal ni John Lloyd Cruz. Na kahit ang mga baguhan, batang artista, namamalik-mata, nahuhulog sa kanya, kapag kaharap na siya, ha!

Makikita nga ang video na super busy si Arra San Agustin na nagpi-pictorial sa isang pick up car, at sa pagtayo niya, may kapwa model siya na tinulak siya, at nahulog nga sa sasakyan.

Pero, agad-agad ngang tumakbo si John Lloyd para saluhin si Arra. Nagkatitigan ang dalawa, at nagkangitian.

Kasunod na video, magkasama na sina Arra at John Lloyd, at nagsabi na happy sila na nakilala nila ang isa’t isa. Pero, agad din umalis si Arra, pero ang nakakaloka, bigla nitong hinalikan si John Lloyd.

Nakaw nga ang halik na `yon na malapit na malapit sa mga labi ni Lloydie, ha!

At ang mga netizen, nagsabi agag-agad na bagay nga raw ang dalawa, na may chemistry sila, ha!

Pero, may mga nag-warning din agad na ‘wag ma-in love si Arra kay John Lloyd, dahil bata pa ito, at marami pa siyang mararating sa showbiz.

Well, eksena lang naman `yon sa sitcom na ‘Happy ToGetHer’ na bida nga si John Lloyd, at guest si Arra. Pero, feeling ng mga fan, parang may totohanan ang dating nila, ha!

Abangan na lang natin! (Rb Sermino)