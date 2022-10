Joan Doguna, Lyce binawian EAC

SINAGIP ni Joan Doguna ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates tungo sa 25-23, 25-18, 22-25, 25-21, paggdomina kontra Emilio Aguinaldo College (EAC) Lady Generals sa first match ng Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Tournament, Sabado.

Nagtala si Doguna ng 18 puntos, mula sa 11 attacks at 5 service aces, at 2 blocks upang iahon ang Lady Pirates sa 12-16 pagkakaiwan upang itala ang unang panalo sa nagbabalik na torneo na ginaganap sa Rizal Memorial Coliseum.

“Sinasabihan lang po kami ni coach na laging matuto sa laro,” sabi ni Doguna. “Saka dagdag motibasyon po sa amin na makabawi kami sa EAC kasi tinalo nila kami last NCAA season. Eto nga po nakabawi kami.”

Tumulong naman sina Johna Dolorito na may 15 puntos, Janeth Tulang (12), Venice Puzon (10) at Lois Sta. Maria na may walong marka.

Ang panalo ay nagtulak sa Lady Pirates sa kinakailangan na ikalawang pwesto na makakausad sa Pool B sa likod ng nangungunang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses patungo sa quarterfinals. (Lito Oredo)