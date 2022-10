Jerom Lastimosa, Adamson dinagit Warriors

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

2:00pm — UST vs NU

4:30 — DLSU vs Ateneo

DINAGIT ng Adamson Soaring Falcons ang unang panalo mula sa mabisang opensiba ni Jerom Lastimosa nang salyahin ang University of the East (UE) Red Warriors sa bisa ng 74-61 panalo sa unang laro ng 85th UAAP men’s basketball tournament sa Araneta Coliseum, Sabado.

Bumawi ang 24-anyos na star point guard mula sa magkasunod na pagkabigo para ilista ang 11 puntos at 7 assists sa loob ng 23 minuto.

“Feels good to win. That’s something that all teams look for the start of each tournament. Hopefully we follow it up,” wika ni Adamson head coach Nash Racela.

Nagbida para sa iskoring si Joem Sabandal sa 16 markers, habang nag-ambag sina Vince Magbuhos at Lenda Duoanga ng parehong 9 points, para tumabla sa UE sa 1-2 kartada.

Nanguna naman para sa Recto-based baller si Luis Villegas sa 15 points at siyam na rebounds, habang sumegunda si CJ Payawal sa 12 puntos, lahat mula sa tres.

Hindi naman naging mabisa sa laro ang nagbida sa kanilang huling panalo kontra Far Eastern University Tamaraws na si Kyle Paranada ng maalat sa 1-of-8 shooting.

Sunod na makakalaban ng Adamson ang FEU Tamaraws sa Miyerkoles. (Gerard Arce)