Jameson kinikilig kay Heaven

Binalikan ni Jameson Blake ang ilan sa mga pinag-usapan niyang eksena bilang Drew Estrella sa primetime series na “A Family Affair,” at isa na rito ay ang kilig scene nil ani Heaven Peralejo.

Matatandaang may isang eksena kung saan umamin si Drew kay Tori (Heaven) na nagkakagusto siya sa kanya, na talaga namang nagpakilig sa mga manonood noon.

Kwento ni Jameson sa kanyang “Kapamilya React” video, ramdam niya ang connection kay Heaven, lalo na’t ito ang ikatlong project nila together pero ito rin ang first time na sila ang magkatambal sa serye. Dahil dito, mas naging madali sa kanya na makatrabaho ang aktres at walang ilangang naganap on set. No wonder kaya may on-screen chemistry talaga ang dalawa.

“Ito ‘yung third time na magkasama kami sa isang acting project pero ito ‘yung first time as partners kami. I was happy na it was easy to connect with her. ‘Di naman ako nailang kasi we’re friends before and we know each other naman,” aniya.

Puring-puri rin niya si Heaven sa pag-arte.

“She’s good! If it’s easy for me to connect, I think that already says na magaling ang co-actor ko.”

Samantala, binalikan din niya ang ilang challenges sa kanyang role bilang Drew, ang black sheep sa pamilyang Estrella at ang pumatay sa ama ni Cherry Red (Ivana Alawi). Kahit na aminadong challenged siya sa role ay na-enjoy niya ito at marami rin siyang natutunan bilang aktor.

“’Yung pinakamasaya sa akin is ‘yung challenge playing Drew. I mean, I don’t know if a lot of actors would say this pero sa akin, gusto ko ‘yung may challenge. I think na it will help me improve my craft,” sey niya.

Dahil din sa kanyang karakter, natutunan din niya na hindi sagot ang bisyo para matakasan ang problema, bagkus, mas lalala pa nga ito.

“’Yung drugs and all those vices are not an escape to your problems. Especially as Drew, growing up na black sheep sa family just longing for company sa brothers niya, it’s hard. I just learned na you really have to be family-oriented and it’s really important to get along well with your siblings.”

Pero kahit na malala ang tingin ng mga manonood sa karakter niya, iniintindi ni Jameson ang kanyang role para mas mapakita ang mga problemang pinagdaraanan ni Drew. (Rb Sermino)