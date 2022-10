Iya humihirit ng ika-5 anak kay Drew!

Mukhang gusto pang humirit ng Baby Number 5 ni Iya Villania!

Sa naganap na Zoom mediacon para sa 4th season ng cooking show Eat Well, Live Well, Stay Well na magsisimula sa October 14, natanong si Iya kung tapos na siya sa pagbubuntis at huli na ang pang-apat na baby nila ni Drew Arellano na si Astro.

Medyo nag-isip pa si Iya at natawa nang sabihing gusto pa niyang dagdagan ng isa ang apat nilang anak.

“I know na ang dami na nila sa bahay. Kung makikita n’yo lang ang mga nangyayari dito sa bahay kapag sabay-sabay silang naglalaro. But I love watching them play, eat and sleep. Ang cute nilang apat kaya sinabi ko kay Drew, ‘Parang gusto ko pang dagdagan ng isa pa!’

“But of course, hindi pa ‘yan agad-agad, ‘di ba? I just had Astro last June and gusto namin ni Drew na ma-enjoy silang apat. Primo is already 6-years old, kuyang-kuya na siya sa mga kapatid niyang sina Leon (4) and Alana (2). Basta, ang cute nilang apat and it’s perfect timing kasi we’re building a house na kakasya kaming lahat.”

Thankful si Iya na buntis man siya o hindi, tuluy-tuloy ang pagdating ng blessings sa pamilya nila. Kinatuwa nga niya na nagkaroon ng bagong season ang cooking show nila ni Chef Jose Sarasola dahil malapit na ang Pasko.

“I can’t believe na we are on our fourth year and even through the pandemic, hindi tumigil ang Ajinomoto to bring healthy dishes to every Filipino home. This season, it’s extra special kasi magpa-Pasko na at Bagong Taon, parating may kainan during this season, ‘di ba? Kaya me and Chef Jose will prepare healthy Noche Buena and Medya Noche meals for everybody. Magugulat kayo sa ihahanda namin kasi kahit kami ni Chef Jose, nagulat na puwede palang gawin ito and still be a healthy meal for the family.”

Bukod sa cooking show, mapapanood din si Iya sa Chika Minute segment ng 24 Oras. Sa dalawang shows ay puno na raw ang schedule niya dahil hands-on mom pa siya sa apat niyang anak. (Ruel Mendoza)