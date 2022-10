Mas madali nang magmalaki ngayon dahil sa malaganap na paggamit ng teknolohiya at social media. Minsan nga, kahit hindi naman karapat-dapat ipagmalaki, nagagawa pang ipagmalaki at hangaan.

Bakit ba kasi nagmamalaki ang iba sa atin? Sa sikolohiya, ang pagmamalaki ay kaakibat ng balidasyon hinggil sa ginawa, nakamit, o natamo ng isang tao. Ibinibigay ang balidasyong ito ng iba sa paraan ng pagbati, pagkilala, premyo, o kahit na simpleng pagsasabi na magaling o maganda ang ginawa ng isang tao.

May mga engrandeng pagmamalaki: gantimpalang ibibigay sa isang bulwaganng may piging, malawak na pagkilala, inilalathala pa sa pahayagan at mapapanood sa telebisyon. Mayroon din namang simpleng paraan para ipaabot ang pagbati. Puwedeng text o sa email lang. Ni walang kaakibat na sertipiko.

Ang pagmamalaki ay para sa ginawang dapat kilalanin. Mula sa maliit, kailangang palakihin ang pagkilala. Masarap sa pakiramdam ang ipinagmamalaki. Dati, noong bata, sasabihin ng ating magulang sa iba na magaling tayo sa ganito o ganoong larangan. Ipinagmamalaki tayo ng ating kaibigan. Ipinagmamalaki ng kabarangay kapag nakilala ka sa isang larangan.

Ipagpapagawa ka ng tarpolin na isasabit sa kanto. Ikakalat sa social media ang iyong mukha at kung ano ang natamo. Bahagi ito ng pagmamalaki. At dahil nga masarap sa pakiramdam na ipagmalaki ng iba, mayroon din namang gumagawa ng paraan para ipagmalaki ang sarili.

Gawain ito ng mga politikong kulang ang kakayahan. Kaya naman sa kaunting nagawa—na dapat lamang dahil trabaho nila ito!—ipinagmamalaki na. May sinementong kalsada, may gumanang patubig sa bukid, may ipinatayong gusali o waiting shed.

Lahat ito, ipagmamalaki ng politikong kulang ang kakayahan. Kailangang ipagmalaki ang pangkaraniwang trabaho dapat ng lingkod-bayan.

Marami naman kasi sa atin ang mabibilib sa pagmamalaki ng politiko, na parang hindi iniisip na nagtratrabaho lamang ang politiko kapag nagastos ang buwis natin sa maayos na paraan. Kunsabagay, parang nasanay na tayo katiwalian kaya ang pangkaraniwang trabaho ng politiko na maglingkod nang wasto ay kailangan pa nilang ipagmalaki, kesa nga naman ninakaw ang pondo.

Pero pansinin ninyo, hindi ipinagmamalaki ng doktor na nakapanggamot siya, ng nars na kasama sa pagpapagaling ng pasyente. Hindi ipinagmamalaki ng tsuper ng bus, dyipni, traysikel na nakapaghatid sila ng pasahero. Hindi ipinagmamalaki ng mga inhinyero na gumana nang maayos ang tulay at itinayong gusali, ang mga tindera na nakapagbenta, ang mga gurong nakapagturo. Bakit? Dahil trabaho nila lahat iyon. Binabayaran sila para gawin nang tama ang kanilang trabaho.

Hindi ganito ang mga mahihinang politiko. Sabik ipagmalaki ang kanilang trabaho para kalugdan muli sila sa susunod na halalan. Minsan nga, puwede nating isipin na ang ginagawa lamang nila ay puro pagmamalaki. Na trabaho na nila ang magmalaki.

Sa ganitong konteksto, nais kong banggitin ang kabaligtarang salita ng ‘pagmamalaki’, ang ‘pangmamaliit’. Ito naman ay hindi pagpapahalaga sa ginawang maganda. Minamaliit ang trabahong maayos. At pansinin ninyo, hindi ba ang laging nangmamaliit sa nakamit ng iba ay iyong laging nagmamalaki sa kanilang ginawa?

