Idol pa naman: Jake suplado kay Baron

Kapansin-pansin sa isang Instagram post ni Jake Cuenca na inisnab nito ang komento ng paghanga pa naman ni Baron Geisler para sa kanya.

Nag-post si Jake ng selfie sa harap ng salamin upang ibalandra ang ganda ng kanyang katawan.

May isa pa ngang nagkomento na puwede si Jake na bumida kung sakaling magkaroon ng Pinoy adaptation ng “Dahmer” bilang si Jeffrey Dahmer sa pinag-uusapang Netflix series.

Nagkomento sa naturang post ni Jake si Baron.

“(Clapping emojis) fitspiration man see you very soon!! (smile emoji),” ani Baron.

Tablado si Baron dahil kahit man lang like o reply ay wala itong natanggap mula kay Jake.

Okay lang sana if lahat ng nagkomento ay inisnab niya. Pero marami-rami rin siyang ni-reply-an, puwera lang kay Baron.

May something kaya sa dalawang aktor? O ganoon talaga sila bilang magkaibigan or magkakilala sa industriya?

Well, kung bagay nga si Jake sa “Dahmer”, eh nauna na sa Netflix si Baron, dahil palabas na dito ang movie niyang “Doll House” simula pa noong Biyernes.

At hindi lang ito sa Netflix Philippines ha. Worldwide iyan.

Umaasa si Baron na marami ang makakapanood ng kanyang pelikula na kasama niya ang child star na si Althea Ruedas. (Batuts Lopez)