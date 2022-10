Ermat sinakmal ng alagang aso, dedo

Di akalain ng isang ginang na ang sobrang pagmamahal niya sa alagang American Bully XL dog ang magiging mitsa ng kanyang buhay.

Napatay si Joanne Robinson, 43, ng kanyang asong si “Rocco” matapos umanong “mabaliw” sa sobrang init noong Hulyo.

Dead on the spot si Robinson sa kanilang bahay sa Rotherham, South Yorkshire habang ang partner niyang si Jamie Stead ay nasugatan sa kamay, tiyan at mukha nang pigilan ang aso sa pananakmal sa kanyang amo.

Ayon sa ina ni Joanne na si Dot, 76, bago ang pag-atake, binalaan na niya ang anak nang mag-away si “Rocco” at ang isa pa nilang aso na si “Lola”. Nakiusap siyang ipamigay na ang isa sa mga aso ngunit hindi nakinig ang kanyang anak..

“I warned her what would happen but she adored that dog and said ‘I can’t give up on him mum’,” kuwento ni Dot sa DailyMail report.

Binili raw ng kanyang anak si “Rocco” sa halagang £4000 o mahigit P262,000 sa isang dog breeder at nainlab agad si Joanne rito kahit pa nakita na niyang palaaway ito.

Kinumpirma ni Dot na kapwa na pinatay ang dalawang aso ni Joanne. (IS)