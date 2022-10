Elena rumatsada sa Speed Hitters

MATITINDING serbisyo mula sa Russia ang ipinakita ni Elena Savkina-Samoilenko nang buhatin ang PLDT High Speed Hitters sa isang come-from-behind na panalo 17-25, 25-20, 24-26, 25-11, 15-11 kontra United Auctioneers-Army Lady Troopera sa pagsisimula ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, Sabado.

Pumalo ang 27-anyos na outside hitter ng game-high 35 points mula 32 atake, 2 blocks at 1 ace, kasama ang 12 excellent digs upang agad na makabuwenamano ng panalo sa pambihirang labanan na umabot ng 2 oras at 18 minuto.

Naging malaking tulong ang 6-foot-4 Russian hitter, na huling beses naglaro sa Mersin B.Sehir Bld sa Turkey nitong 2021, na humataw ng 5 puntos sa final set upang masimulan ng Power Hitters ang misyon nitong mahigitan ang fourth place finish sa nagdaan Invitational Conference.

“Pinaghandaaan naman namin ‘yung laro kaso hindi ganun kadali kapag first game usually sa mga imports lalo na ‘yung familiarization ng laro dito sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya na just play your game at lagging hingin ang bola lalo na kung kinakailangan kapag crucial match with instruction kaya dapat ma-maximize namin,” pahayag ni PLDT coach Jorge Pascua patungkol sa kautusang ibigay ang bola kay Savkina-Samoilenko.

“Hindi ganun kadali na gumawa ng 35 points, buti naa-achieve niya, pero hopefully next game namin ma-achieve niya pa rin ‘yun.”

Nakatulong ng Russian spiker ang apat na locals na sina Toni Rose Basas na tumapos ng 11 points at 14 digs, habang may at tig-10 points sina Mika Reyes, Dell Palomata at Fiola Ceballos.

Nagpamahagi naman ng magagandang plays si Rhea Dimaculangan para sa 21 excellent sets.

Sinimulan ng Lady Troopers ang unang set ng bwenamanong panalo mula sa 25-17 nang tapusin ni Tubino ang labanan.

Subalit nagawang makabawi ng PLDT sa second set mula sa mas mabisang atake na pinangunahan ni Savkina-Samoilenko upang makuha ang 25-20 resbak. (Gerard Arce)