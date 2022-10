Eala kinapos sa W80 meet

NAUDLOT ang asam ni 2022 US Open Juniors Singles champion Alexandra “Alex” Eala sa mas mataas na pagtatapos matapos payukuin ni Marcela Zacarias ng Mexico, 2-6, 5-7, sa quarterfinals ng W80 Rancho Santa Fe sa California, Sabado.

Nanibago ang 17-anyos na left-hander na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa pinakauna nitong pakikipagharap laban sa mas may malawak na karanasan na si Zacarias sa dalawang oras at 16 minutong laban.

Agad umalagwa ang 28-anyos na si Zacarias sa pagsagot sa lahat ng mga atake ng kakokorona nakaraang buwan na US Open girls singles champion na si Eala.

Pinilit ng SEA Games triple bronze medalist na si Eala na makahirit ng ikatlong set nang maabante 5-4, sa ikalawang set habang hawak ang kanyang serve sa Game 9.

Subalit pinigilan ito ng 16 na beses naging kampeon sa ITF na si Zacarias sa kanyang serve at nanalo sa break point sa sumunod na laban para agad itulak si Eala sa bingit ng kabiguan. (Lito Oredo)