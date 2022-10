Derek ‘blessing’ ang turing sa anak nina John Lloyd, Ellen

Ano bang naipakain ni Ellen Adarna sa asawa nitong si Derek Ramsay at mahal na mahal nito ang anak ng sexy star na si Elias, gayong hindi naman nya ito kadugo kundi biological son ito ni John Lloyd Cruz.

Ipinagpapasalamat kasi ni Derek sa Diyos si Elias bilang “blessing” na natanggap at nakakasam nya ngayon.

Gaya nang unang posting ni Derek, muli nyang kinunan ng close ang bata habang natutulog ito.

Naging basehan nya ang mukha ng bata para tamaan ng kaligayahan, mapangiti at mapasalamatan nito ang Diyos.

Sabi nga nya sa caption, “Thank you lord for this blessing”. Kasunod ng limang heart-blushing emoji. Ibig sabihin ay “I love you very much”.

Ikinatuwa naman ito ni Ellen at nagbiro sa kanyang comment sa post, “Someones waking up early @derekramsay07”, anya.

Tugon naman ni Derek dito, “to spend kore time with you.”

Ilan sa mga netizen ang humanga kay Derek sa pagkakaroon ito ng amor o love kay Elias. Sey nga ni @mrssashasatago, “I respect a man who can heal a heart he didn’t break, and raise a child he didn’t make”.

Pero syempre, hindi pa rin naiwasan ng ilang netizen na hanapin kay Derek ang atensyon nito sa kanyang biological son na si Austin.

Kinukuwestyon ni @elseear, “Why are you not as caring and sweet to your real son Austin?”

Sinupalpal naman ng mga fan ni Derek ang netizen gaya ni @mzbarumbada. Resbak nya, “ito naman panghimasukan pati anak ni Derek na si Austin, pede good vibes na lang wala kang alam sa pagitan nila bilang ama at tatay.” (Rey Pumaloy)