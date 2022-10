DeMar DeRozan, Bulls sinuwag Nuggets

HINDI sumama sa Chicago si back-to-back MVP Nikola Jokic sa 131-113 loss ng Nuggets sa Bulls.

Naiwan sa Denver si Jokic, isinailalim sa MRI ang kanang kamay na na-injured noong Lunes sa isa pang preseason game kontra Oklahoma City.

“Can he practice? Do we need to hold him out further? Come Monday, we’ll make a decision if he’ll be available for the Phoenix Suns game,” ani Nuggets coach Michael Malone, via Mike Singer ng Denver Post.

Kumaripas ang Bulls sa likod ng 22 points ni DeMar DeRozan, 15 ni Javonte Green at 14 markers pa ni Nikola Vucevic.

Binitbit ng 24 points off the bench ni Bench Hyland ang Nuggets.

Maaga ring nag-exit sa laro si guard Jamal Murray dahil sa nananakit na kaliwang hita. (Vladi Eduarte)