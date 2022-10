Dela Rosa sinita ‘di patas na benepisyo sa PNP

Sinipat ni Sen. Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ang kakulangan ng benepisyo para sa mga police personnel na nakarararanas ngayon ng permanenteng kapansanan sanhi ng serbisyo sa trabaho na halos kulang pa ang natatanggap at gipit maging ang pamilya.

Sa Senate panel budget hearing, sinabi ni Dela Rosa na may mga reklamo siyang natatanggap kaugnay sa benepisyo ng isang na-disabled na pulis na kung saan ay limang taon lamang ang makukuhang ayuda na dapat sana ay continuous retirement compensation o hanggang sa gumaling ang may kapansanang pulis.

Bilang isang dating kagawad ng Philippine National Police (PNP) sinabi ni Dela Rosa na ang isang police officer ay maituturing na separated from service imbes na retired kaya ‘unfair’ ang health services para sa kapulisan.

“Porket ‘di siya umabot ng 20 years sa serbisyo ang classification niya ay separated and not retired?” paliwanag ng senador.

Unfair umano ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990, o Republic Act 6975, which mandates compulsory retirement for any officer or non-officer that gets fully disabled in line of duty.

Paliwanag nito na ang isang concerned individual na nakapagsilbi nang wala pang dalawang dekada, base sa RA 6975 siya ay maituturing na “separated from the service at entitled na ma­bigyan ng separation pay na equivalent ng 11/4 months base sa sahod sa loob ng isang taong serbisyo. (Vick Aquino)