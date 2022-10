Damay-damay na! Mga pulis bawal sa pag-escort ng Chinese

Nadamay na ang iba pang Chinese national sa pagkakakaladkad sa mga pulis na tumatayong escort sa online gaming o Philippine Offshore Ga­ming Operators (POGO).

Nauna nang iniutos ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagpapatigil ng police security sa mga pribadong dayuhang indibidwal na nagtatrabaho sa POGO.

Kahapon ay iginiit ni Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na ihinto na ang deployment ng mga pulis sa POGO.

Naniniwala rin si Bato na kaya rumaraket ang ilang pulis ay dahil dagdag-kita.

“May extra income sa isang pulis at alam ko during may time ‘di natin ipinagbabawal basta ‘di mo ginamit official time mo, pag ‘di ka duty, puwede ka mag-bodyguard para may extra income,” ayon pa kay Bato sa pa­nayam kahapon sa DWIZ.

Hindi na rin aniya kailangan ng committee report kaugnay sa pagtayong police escort sa mga Chinese dahil naglabas na ang direktiba ang DILG.

“Aasahan natin dahil direktiba ‘yan ng kanilang panunuan so, dapat maimplementa nang husto ‘yan at dapat masunod,” pahayag pa ni Bato.

Kasabay nito ay iginiit ni Senador Jinggoy Estrada na dapat i-recall ang mga security escort ng mga Chinese national, hindi lang mga nasa Pogo.

“The PNP must look into it at i-recall ang lahat ng nakadetaiil sa Chinese nationals dahil wala silang karapatan magkaroon ng PNP escort unless otherwise nag-request sila at qualified sila, itong POGO, I dont think they are qualified,” ayon kay Estrada.

“Ano ang basis nila para magkaroon ng security ang mga Chinese? Ang mga Pinoy ba sa China may security palagay ko wala,” giit pa ni Estrada .

Binira rin ni Estrada ang mga nagsisigaang mga Chinese na sandamakmak minsan ang escort.

“‘Yon ngang kapag lumalakad ang Chinese sa kalsada natin, akala mo presidente ang dumarating sa dami ng escort,” dagdag nito.