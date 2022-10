Cabinet secretary doble-kara

Sino raw itong miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pinagdududahan ang loyalty sa taong nagtalaga sa kanya?

Itong cabinet member, naluklok lang sa puwesto dahil sa koneksyon sa isa pang miyembro ng gabinete at hindi dahil gusto siya ng pangulo.

Bago ito naipasok sa gabinete, nagtrabaho ito sa isang GOCC kung saan tumiba ito nang husto dahil sa laki ng sahod at allowance, daig pa ang pasuweldo sa pinakamalalaking bangko sa bansa.

Kapag kaharap ang pangulo, panay yes sir! Yes Sir! Pero pagtalikod ay hindi naman tumutulong sa pangangailangan ng kagawarang pinamumunuan ng pangulo.

Ngunit, kung susuriin mo ang mga opisyal na records ng kanyang department, tila mas malakas dito ang isa pang cabinet secretary. Kung baga sa tao, makikita ang prayoridad niya kung saan niya nilalagay ang kanyang pera. Ganoon din dito.

Sa mga ganitong tumingin sa performance ng kanyang kagawaran, obvious na obvious na mas malakas ang isa pang cabinet secretary.

Kung may mangyari nga naman kasi sa pangulo, malaki ang magiging papel ng cabinet secretary na ito. Nang nag-trending ang protect BBM sa Twitter, nagduda tuloy ang mga tao kung umpisa na nga ba ng gapangan.

Pintahan niyo na. Ang Cabinet member na ito ay konektado sa isa pang opis­yal ng gobyerno na may letrang D ay is Dyok only!