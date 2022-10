Bulkang Mayon namumuro sa alert level 3

Pinaghahanda ang mga residente sa Albay dahil sa pamumuro at posibilidad na pagtaas ng alert level 3 sa Bulkang Mayon.

Matatandaan na itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang alert level 2 sa nasabing bulkan matapos makakita ng fresh lava sa summit nito.

Pinaalalahanan din ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMO) ang mga residente ng ilang barangay na umiwas na sa 6-kilometer-radius permanent danger zone.

“Population residing along valleys and river channels are cautioned to remain vigilant against sediment-laden streamflows and lahars in the event of prolonged and heavy rainfall.” dagdag pa nito.

Nauna rito’y walang naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano sa loob ng nakalipas na 24 oras habang kakaunti din ang binuga nitong sulfur dioxide. Gayunpaman mananatili pa rin ito sa Alert Level 2 at anumang oras ayon sa ahensya ay maaaring magkaroon ng pagsabog ang bulkan. (Tina Mendoza)