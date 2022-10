BSP: Dollar reserve ng PH numipis

Lumiit ang reserbang foreign currency ng bansa noong katapusan ng Setyembre ngayong taon habang inaayos ng pambansang pamahalaan ang mga panlabas na obligasyon nito, ayon sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Ipinakita ng paunang data ng BSP na ang gross international reserves (GIR) ng Pilipinas — isang sukatan ng kakayahan ng isang bansa na bayaran ang mga pagbabayad sa pag-import at serbisyo sa dayuhang utang — ay nasa $95 bilyon sa pagtatapos ng nakaraang buwan mula sa $97.4 bilyon noong katapusan ng Agosto.

Ang GIR o foreign exchange reserves ay mga asset na hawak ng isang sentral na bangko, na kinabibilangan ng ginto at mga dayuhang pera upang ibalik ang mga pananagutan.

Sa partikular, ang BSP reserve assets ay binubuo ng foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position sa International Monetary Fund (IMF) at special drawing rights.

“The month-on-month decrease in the GIR level reflected mainly the national government’s payments of its foreign currency debt obligations and downward adjustment in the value of the BSP’s gold holding­s due to the decrease in the price of gold in the international market,” pahayag ng BSP.

Ang pinakahuling antas ng GIR ay kumakatawan sa higit sa sapat na external liquidity buffer na katumbas ng 7.6 na buwang halaga ng pag-import ng mga kalakal at pagbabayad ng mga serbis­yo at pangunahing kita, ayon sa BSP. (Betchai Julian)