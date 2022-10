Boy nanguna sa women empowerment: Harnaaz Sandhu pinarangalan ng mga Pinoy sa Tate

Nasabi nga ni Kuya Boy Abunda na bago ang inaabangang TV show niya, maglalamyerda muna siya sa Amerika.

At yes, nag-Manhattan, New York nga si Boy ngayon, para sa isang bonggang okasyon, pagkakataon, na kung saan ay nagsama-sama sa isang event sina Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Filipino-American businesswoman and philanthropist Loida Nicolas Lewis, at Los Angeles-based Filipino-American businesswoman at CEO ng O Skin Care Olivia Quido-Co, para sa isang intimate conversation na inorganisa ng Friends of the Philippines Society USA Incorporated (FPHSUSA Inc).

Ginanap ang event noong September 23 sa Players NYC sa Gramercy Park sa New York City na dinaluhan ng ating mga kababayan mula sa tri-state area (New York, New Jersey at Connecticut), pati mga supporter, allies ng Filipino community, mga executive mula Miss Universe Organization, mga negosyante at iba pa.

Sumentro sa ‘Women Empowerment’ ang kuwentuhan na pinangunahan nga ni Asia’s King of Talk. Binahagi ni Kuya Boy ang ilang natatanging kuwento ng kasaysayan sa Amerika na hindi naging madali ang daan para sa mga kababaihan, na mabigyan ng mga karapatang hindi nila natatamasa noon gaya ng ‘right to vote’ o karapatang bumoto.

Sa loob ng mahigit isang oras, naging makulay ang pagbabahagi ng tatlong bisita ng kanilang mga kuwento ng tagumpay, kuwento ng adbokasiya at kuwento ng pag-ibig.

Gaya ni Olivia Quido-Co, na binigyang pagpapahalaga ang paggabay ng kanyang mga magulang at salita ng Diyos sa pagpapatakbo ng kanyang O Skin Care sa Amerika, South America at iba pang bansa. Sa pagtatapos ng programa, ginawaran ng Asian American Minority Business Excellence Award si Quido-Co.

Ayon sa event organizers na sina Jerry Sibal at Edwin Josue: ‘FPHSUSA Inc. has bestowed an award to Olivia Quido-Co for her breakthrough success in the mainstream USA with her skin care line as endorsed by the Miss Universe Organization.’

Iya bet ulit pabuntis kay Drew

Ang bongga nina Iya Villania, Chef Jose Sarasola, ha!

Imagine, season 4 na ang show nilang ‘Eat Well, Live Well, Stay Well’ sa Kapuso network.

Bet na bet nga sila ng sponsor nilang Ajinomoto, dahil pareho nga raw silang mahusay magluto, at magandang kumain, ha!

Si Iya, aminado na noong una ay hindi talaga siya magaling magluto, pero dahil sa show nila, nahasa na rin siya. At kaaliw si Iya, dahil favorite pala niyang lutuin para sa mga anak niya ang petsay na ginisa lang at may sabaw.

Si Chef Jose naman, comfort food daw talaga niya ang magluto ng chicken, sa kahit anong paraan ng pagluluto.

Anyway, si Iya nga, kahit apat na ang anak, mukhang bet pa ulit pabuntis kay Drew Arellano.

Cute na cute nga kasi siya sa bunso nila ni Andrea, na nagsisimula na raw dumaldal, at hindi iyakin.

“Ang saya lang hearing his voice. Nakikita na naming how he smile, interact. Ang saya lang.

“So, gusto ko magkaanak ulit,” sey niya.