Bossing, Regine, Gary sama-sama sa ‘Becoming Ice’

Jackpot din ang dyowa ni Liza Dino-Seguerra na si Ice Seguerra, dahil super bongga ng mga guest niya sa concert niyang ‘Becoming Ice’, na mapapanood sa The Theatre, Solaire, Oct. 15.

Pero, habang nasa Korea nga si Liza, may parinig nga si Ice sa kanya.

“Naisip ko lang, habang nasa Korea si Liza, parang magandang may bagong sneakers na gagamitin ko sa show, no? Yung galling diyan sa Korea. Yung bagay sa grey na suit ko. Naisip mo rin ba `yon, Lab?”

Hahahahaha!

Anyway, speaking of mga guest nga, aba pinagsama-sama na ni Ice ang mga icon, ha!

Imagine, may Bossing Vic Sotto siya, na alam naman nating madalang na dumadalo sa mga ganiyang okasyon, event, kung hindi rin lang super halaga talaga sa puso niya. Kaya super suwerte si Ice, na ang ‘tatay-tatayan’ niya sa showbiz ay pinagbigyan ang hiling niya.

Eh, may Regine Velasquez pa rin na special guest, kaya alam mo na agad na bonggang kantahan ang masasaksihan, di ba?

Eh, nandiyan pa si Gary Valenciano, kaya alam mo na rin, na bukod sa kantahan, may pangabog na sayawan din, na sana nga ay sabayan ni Ice.

Bongga rin dahil join din sina Juris, Princess Velasco.

Kasama rin ang Tres Marias na sina Cooky Chua, Lolita Carbon, Bayang Barrios, ha!

At siyesmpre, may paandar rin ang mga ‘dragona’ na sina Brigiding, Eva Le Queen, Marina Summers, Precious Paula Nicole, Turing, Vinas Deluxe ng ‘Drag Race Ph’, ha!

So, what are you waiting for? Buy na ng tiket sa Ticketworld 8891-9999, and premiere.ticketworld.com.ph. (Rb Sermino)