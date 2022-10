Alex inalala ang nakaraan kay Piolo

Sobrang memorable para kay Alex Gonzaga ang iconic Tower Bridge sa London, United Kingdom dahil dalawang lalaking dumating sa kanyang buhay ang nakasama at naka-photo op niya rito.

Una, ang papable na si Piolo Pascual. At recently, ang asawa na niyang si Mikee Morada.

Nasolo kasi ng mag-asawa ang pamamasyal sa UK na walang kasamang chaperone, at mapapanood nga sa latest YouTube vlog ni Alex.

Hindi nga maiwasang maging sentimental ni Alex nang muling mabisita ang Tower Bridge. Nagbalik ang gunita sa kanya kung paano sila nagkakilala ni Mikee.

“Last 2015 I was here in the Tower Bridge, London with Papa P. After a year pinakilala niya ako kay Mikee.

“7 yrs after our pic here, I’m back but this time with my husband na! Yehey!” caption ni Alex sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

Magkayakap sina Alex at Mikee habang nasa background ang Tower Bridge.

Literal na si Piolo pala ang naging tulay para sa mag-asawa. Sa last photo kasi ay sinama ni Alex ang pic naman nila ni Piolo sa naturang tulay.

“The London Bridge has fallen down na talaga!” biro pa ni Alex.

“We love you Piolo!” hirit pa ni Alex, na hango naman sa linyang pinasikat ng kanyang ate na si Toni Gonzaga.

Ilan pa sa mga binisita couple ang famous Stonehenge sa England. (Batuts Lopez)