4 sikat na visual artist sa isang art exhibit

‘Difference.’ Ito ang titulo ng art exhibit sa Fashion Interiors by Paul Cornelissen Art Gallery sa 2307 Chino Roces Makati Ave.

Apat na magagaling na Artist ang nagsama-sama para ipamalas ang kanilang mga bagong kakaibang mga obra na tiyak na magugustuhan na mga mahihilig sa Arts. Ang mga batikang artists na sila Honesto Guiruela III ng Bahay ni Estong , Badz Palacio, Ramcos Nulud at itinatampok si Lei Manto . Ang apat na mga artist ay may kanya- kanya mga obra na ipapamalas sa atin. Makikita sa exhibit ang bawat katangian ng kanilang mga obra na tumatak na sa kanilang mga personalidad. Tulad na lang ni Honesto Guiruela III na mas kilala sa kanyang ‘Bahay Ni Estong’ ay isang visual artist. Ang kanyang obra ay gawa sa mga scrap material na ginawang mga maliliit na mga bahay . Ito ay repleksyon ng lugar na kanyang kinagisnan at inilarawan sa kanyang mga obra. Nakilala siya dahil sa kakaiba niyang mga obra na nabigyan ng pagkakataon na mag- guest sa mga malakaking TV network. Maraming beses na rin nag exhibit sa loob at labas ng ating bansa.

Samantalang si Namcos Catahan Nulud ay isang dating komiks illustrator at musician na ngayon ay isang sikat ng acrylic artist na taga Betis, Guagua Pampanga. Ilang beses na rin nagkaroon ng solo exhibit at mga group exhibit sa Pampanga at Manila. Makikita ang kanyang malikhain obra na talagang kamangha-mangha sa bawat kulay at detalye nito.

Isang sikat na toy at sculpture artist na si Badz Palacio ay nagmula sa Marikina at ngayon ay kasalukuyang naninirahan sa San Mateo, Rizal. Malaki ang naging impluwensiya sa kanya ng komiks at anatomy kaya naman ipinagpatuloy niya ang kanyang passion sa sculpture. At ngayon ay kanyang binabahagi ang kanyang nalalaman sa pamamagitan ng pagtuturo sa Global Knowledge Academy bilang sculpture Instructor.

Patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang mga kaalaman sa mga tao bilang kanyang adbokasiya. Ilan beses na rin siyang nagkaroon ng mga solo at group Exhibits sa ibat ibang lugar.

Si Lei Manto ay isang sikat na artist na kilala sa paggamit ng kulay at puzzle na kanyang Ipinipinta sa canvas. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan ng buhay at magulong kapaligiran kung saan siya lumaki ngunit ginamit niya ito bilang inspirasyon sa kanyang mga obra. Ginamit niya ito sa paghugot ng emosyon at inilalagay sa kanyang canvas. Minsan ng nagkaroon ng solo exhibit at maraming group exhibits. Maraming karangalan na rin ang kanyang natanggap dahil na rin sa kanyang kakaibang atake sa kanyang mga obra.

Dapat natin Pasikatin pa ang exhibit na ito para makita ng marami ang galing ng ating ‘Apat na Sikat na Artist.’