100 pamilya damay sa giyera ng sundalo, NPA

Nasa 100 pamilya ang inilikas ng militar matapos sumiklab ang engkuwentro kontra 20 miyembro ng rebeldeng New People’s Army (NPA) nitong Huwebes sa Himamaylan City, Negros Occidental.

Ayon kay Brig. Gen. Inocencio Pasaporte, commander ng 303rd Infantry Brigade PA, inilikas ang mga residente sa Barangay Carabalan para matiyak ang kanilang kaligtasan.

Batay sa report ng Philippine Army, umaga ng Huwebes ay nakatanggap ng report ang 94th Infantry Battalion hinggil sa presensya ng armadong grupo sa Sitio Sig-ang.

Pagdating ng tropa ng pamahalaan sa lugar agad silang sinalubong ng mga putok ng baril ng higit sa 20 kasapi ng NPA na nauwi sa palitan ng putok at tumagal ng ilang minuto. Makalipas ang ilang oras, muli itong nasundan at nagkasagupa ang militar at mga NPA.

Sinabi ni Pasaporte na wala namang nasaktan o nasawi sa engkuwentro.

Biyernes ng umaga nang masundan ang bakbakan sa nabanggit na barangay ng tropa ng 62nd IB na posibleng parehong rebeldeng grupo na naunang nakasagupa ng 94th Infantry Brigade.

Mananatili naman sa evacuation center ang mga residenteng apektado sa gulo. (Edwin Balasa)