Wetpaks ni Zeinab sabak agad sa FB

Pasabog agad ang pagbabalik ni Zeinab Harake sa Facebook matapos ngang magreklamo siya nang maglaho ang kanyang page account dito sa hindi niya malamang dahilan.

Ngayon ngang Biyernes ay naayos na ang problema at nakabalik na sa FB ang kanyang page.

Buong ningning niyang ibinalandra sa kanyang 12 million followers ang namimintog niyang puwet sa kanyang pagbabalik.

Ban’s out, bun’s out nga ang kanyang peg!

“I’m back facebook (heart-eyed face emoji+white&black heart),” caption ni Zeinab sa kanyang FB post.

Nakatalikod siya rito, medyo nakayuko upang mas lumabas ang hugis ng kanyang mabilog na puwet sa suot na black bikini panty at sleeveless top.

Idagdag pa ang namumungay niyang mata na tila nang-aakit sa mga barako.

“Naiyak ako bago matulog tuwang tuwa naman ako pag gising ko yeyyyy.

“I’m back focus na ulit ako sa inyo salamat FB team ph and meta for fixing my page makakahinga na ako,” sey pa ni Zeinab sa kanyang FB stories.

Nabuhayan naman ng dugo ang kanyang mga followers.

“My ghad so hot! Strong woman!”

“It’s mommy zebbie, your single mom, pasokkk!”

“Pasabog momsh. Gorgeous as always!”

“Welcome back Mommy Zei!”

Agad itong nakalikom ng 244K likes at 4.5 comments sa loob lamang ng 2 oras.

Patunay ito na isa talaga si Zeinab sa mga hot property sa Facebook. (Batuts Lopez)