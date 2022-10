Try niyo na ang secret recipe ng Subway!

Habang naka-tune in to Sam YG and DJ Chacha’s podcast, “Lecheng Pag-ibig To!”, a podcast on love, relationships, and everything in between, napag-usapan ang secret recipe to keep the fire of relationships burning. Isa sa mga sangkap sa recipe na ito ay experiencing new things together, kagaya ng pag-try ng bagong food.

Sabi rin nila, narinig daw nila sa isang certified Marites sa Facebook group community ng Sublovers PH na may secret recipe din daw ang Subway! Familiar daw ang secret recipe na ito kasi lagi na lang pinag-uusapan ito sa Tiktok, Facebok, at Instagram. Maski sa social media, itong secret recipe na lang ang laging binabanggit. Maiintriga ka talaga kasi pati sa TV, radyo, saka mga diyaryo, yan din ang news! Ano ba talaga itong secret recipe na ito? Bakit ba laging laman ng mga usapan?

Sa pagpunta sa Subway restaurant, sasalubungin ka ng mga signs na “Try our Secret Recipe!” na nakabitin sa ceiling. Para silang waving hands na manghihikayat talaga sa iyo. Kapag tanungin ang mga sandwich artists kung ano ‘yung secret recipe, sasabihin lang nila, secret pa raw. Order ka na lang!

Kapag na-try mo na yung sandwich, grabe, kakaibang sarap! Unang kagat pa lang, magugulat ka sa lasa. Walang kasing-sarap ang secret recipe na ito! Perfect na perfect ang timpla ang flavors at anghang. Hinding-hindi ka magsisisi sa pag-order ng secret recipe ng Subway! Super recommended ang sandwich na ito sa mga mahilig sa hot and spicy food. Ito talaga yung taste na hahanap-hanapin mo.

Nakakagutom ano? Gusto mo rin bang maging in sa secret na ito? Go na sa pinakamalapit na Subway store at subukan na ang kanilang secret recipe! Siguradong-siguradong ito ang recipe na babalik-balikan mo!

