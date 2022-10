Susundo sa dyowa, traffic enforcer sinalubong ng bala

Patay ang isang traffic enforcer nang ratratin ito ng dalawa sa apat na hindi pa nakikilalang mga suspek sa tapat ng isang eskuwelahan sa Negros Occidental nitong Miyerkoles.

Sa ulat ng pulisya, susunduin ng biktimang si Reymond Lucero, 46-anyos, ng Barangay Balintawak sa Escalante City, Negros Occidental, ang kanyang asawa nang barilin ito sa ulo ng isa sa mga suspek, sumunod na pumutok ang isa pa nang bumulagta sa kalsada ang biktima.

Ayon kay Escalante Police chief Lt. Col. Jake Barila, mayroon na silang mga person of interest at inaalam na nila kung may kinalaman sa trabaho ang pagpaslang sa biktima.

Nabatid na ilang taon nang nagtatrabaho bilang enforcer ang biktima at may ilang pagkakataon na may nagtatampo at nagagalit umano rito dahil tablado lahat ang mahuhuli niyang lumalabag sa mga batas-trapiko.