Suporta para sa mga kababaihang OFW

Sa unang pagkakataon ay sumalang ang Department of Migrant Workers (DMW) sa budget defense. Malaki ang kumpyansa ko sa bagong tatag na ahensya dahil na rin sa karanasan at natatanging track record ng mga opisyal na nakaupo rito sa pangunguna ni Secretary Toots Ople. Sana ay patuloy na matugunan ang mga pangangailangan at hinaing ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa.

Suportado ko na madagdagan pa ang pondo ng ahensya dahil deserve ng bawat OFW ang serbisyo at suporta mula sa gobyerno lalo pa’t napakalaki ng kanilang kontibusyon sa ating ekonomiya.

Sinamantala ko na ang budget hearing para maiparating ang concerns ng mga dumudulog sa ating opisina. Isa na rito ang mga kaso ng mga nagdadalang-tao na OFW na sapilitang pinapaabort ng kanilang recruitment agencies. Nakakalungkot.

Kung matatandaan ninyo sa hearing din sa Senado ng ating Komite, isang biktima ng human trafficking patungong Syria ang nagbulgar na siya ay dumaan sa forced abortion nang malaman ng agency na siya ay buntis. Ngayon ay mayroon ding kabaro natin na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na sapilitan ding pinalalaglag ang kanyang dinadalang sanggol.

Panawagan natin sa DMW na maglagay pa ng mga mekanismo para may malapitan ang ating mga distressed OFWs lalo na ang mga kababaihan sa ganitong mga pagkakataon na parang wala silang magagawa upang ipagtanggol ang kanilang sarili.

Napakaimportante nito dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga Filipina na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at nagtatrabaho sa mga industriya ng domestic work, entertainment, sa garments industry at iba pa. Kailangan protektahan sila sa kabuuan ng proseso — mula sa recruitment hanggang sa ma-deploy sila at hanggang sa repatriation. Dapat na masiguradong mailalayo sila sa anumang panganib at pang-aabuso na maaari nilang maranasan.

Ang mga shelters natin abroad ay dapat kayang pangalagaan ang distressed OFWs. Kasama na rito ang pagkakaroon ng protective care para maipagpatuloy ang pagbubuntis at matulungan din ang mga nagdaan na sa forced abortion na makamit ang hustisya laban sa kanilang mga employers.

Sa kabila nito, may natatanaw pa rin akong pag-asa dahil nabanggit sa hearing na maaaring magpropose ang DMW na magkaroon ng special hotline na ilalaan para sa mga nagbubuntis at distressed OFWs. Marami pang mga magagandang ideya na inilahad si Sec. Toots gaya ng pagkakaroon ng listahan ng mga employers na may magandang track record pagdating sa fair recruitment, at ma-blacklist ang mga abusadong employers upang hindi na muli makapagdeploy ng ating kababayan sa kanilang pangangasiwa. Matagal nang nabibiktima ang mga kababayan natin dahil hindi natututukan ang kanilang kaligtasan. Umaasa ako na maisasakatuparan itong lahat ng ahensya na itinatag para sa kanila.