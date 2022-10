Sarah napagkamalang si Kathryn

Mapapagkamalan mo talaga na si Kathryn Bernardo ang Pop Star Royalty na si Sarah Geronimo sa poster nito para sa kanyang pagbabalik-eksena ngayong buwan ng Oktubre.

May ilan ngang mga netizen na ipinagtabi ang mga picture nina Kathryn at Sarah, at kitang halos magkahawig nga ang dalawa.

Si BJ Pascual ang kumuha ng litrato sa pictorial na iyon ni Sarah. Sinadya kaya nila na gayahin ang look ng dyowa ni Daniel Padilla?

Anyway, the long wait is tila over na nga dahil ngayong Biyernes nga raw, Oktubre 7, ang kung anumang sorpresa meron si Sarah sa kanyang mga fans.

Inip na inip na nga ang mga Popster sa pasabog na ito ng asawa ni Matteo Guidicelli.

Panay cryptic post kasi ang inihahain ni Sarah sa kanyang mga social media accounts.

“Kailan makasama muli?”

“Di mawala sa isipan.”

“Parang kailan lang nang tayo’y magkasama.”

Kung lyrics man ‘yan ng bago niyang single, o album, ay malalaman na once na i-reveal na ito ni Sarah. (Batuts Lopez)