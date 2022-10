San Beda binugbog Arellano University

STORY TEXT:

Mga laro ngayon:

(Fil-Oil EcoOil Centre)

12:00nn — EAC vs Mapua

3:00pm — Perpetual vs Letran

KAPIT-BISIG sina JB Bahio at James Kwekuteye upang iukit ng San Beda University Red Lions ang pinakamalaking kalamangan ngayong season na 51-puntos sa third quarter laban sa Arellano University Chiefs tungo sa 96-61 panalo Biyernes sa unang laro ng 98th NCAA men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Bumuhos ng naglalagablab na puntos kabilang ang matinding depensa ang ipinakita ng Mendiola-based squad para itala ang pinakamalaking bentahe sa 84-33 sa pagtatapos ng third period.

Pinagbidahan nina Bahio ang laro sa 13 points, 8 rebounds at 3 assists, maging si Kwekuteye na may 13 points, walong boards at tigalawang assists at steals.

Nakakuha rin ng malaking kontribusyon ang Red Lions mula sa 54 puntos na ibinuslo ng bench players nito, kasama pa ang 21 fastbreak points.

“Napansin namin na we always start strong sa first half, tapos pagdating ng second half nakakahabol ang kalaban, kaya sinabihan kami ni coach na huwag mag-relax at mag-focus lang sa laro na dapat kung ano’ng energy namin sa first half, ma-maintain namin sa second half,” pahayag ng senior player na si Bahio. (Gerard Arce)