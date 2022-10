Ria pinaubaya na si Joshua kay Bella

Na-link din talaga sina Ria Atayde at Joshua Garcia. At somehow, marami rin ang tila nako-convince na may something sa kanilang dalawa.

Pero tinuldukan na ito ni Ria, na ngayon ay mas malakas ang balitang sila ni Zanjoe Marudo.

Tinuldukan na nga ni Ria na nagka-something sa kanila ni Joshua, na mukhang in a relationship talaga kay Bella Racelis sa birthday greeting niya sa actor.

Sabi ni Ria, “With you, I’ve shared some of the most wonderful memories, and some of them, we shouldn’t talk about out load hahaha. Thank you for being a friend, a great adventure buddy, and a no-questions asked. Love you Chosuwa! My former rumored boyfriend!”

Bye-bye Dominic? Alonzo 1 buwan bakasyon sa Spain

Nagulat kami nang aminin ni Bea Alonzo na katulad namin na naging avid viewer rin ng Korean drama na “Start-Up PH,” kahit siya raw noong una, nag-isip din siya kung babagay nga silang dalawa ni Alden Richards to play the role of Tristan and Dani sa Pinoy adaptation nito.

Ayon kay Bea, “Ako rin naman, in fact, nakikita ko rin ‘yon sa comments and alam ko na maraming fans ang Korean titlw, including me.”

“At kapag gustong-gusto mo talaga ang isang project, ang isang series, parang wala ka ng maisip na ibang gaganap. Kasi ang galing-galing ni Bae Suzy ro’n.”

Pero naging challenge raw kay Bea ‘yon kaya masaya siya na nababasa ang mga comment ng mga netizens na nagsasabi ngayon na perfect choice sila ni Alden for the roles.

“Nagpapasalamat pa nga ako kasi, dahil do’n, mas natsa-challenge ako to give my best and a different flavour na ako ‘to, si Dani ‘to. And I’m happy na nagre-resonate, I’m happy na naa-appreciate naman nila ang effort namin.”

Ang maganda kay Bea, hindi siya nagpapa-apekto sa mga namba-bash sa kanya o nagki-criticize. As in, sabi nga niya as her birthday wish, “positivity lang.”

Kaya naman, ngayong birthday niya sa October 17, wala na siya halos maisip na birthday wish. Gusto na lang niyang magkaroon ng rest at manood ng favorite movies at series daw.

Looking forward na siya sa one month vacation niya sa Spain kasama ang kanyang pamilya. So, 1 month silang hindi magkakasama ni Dominic Roque?

Lalo na at nang makausap namin ang manager ni Bea na si Tita Shirley Kwan, nabanggit nito na marami talagang naka-line-up kay Bea na gagawin niya sa GMA both sa TV at films.

Jake tuloy ang suporta kay Leni

Iba talaga si Jake Ejercito. Hanggang ngayon, naninindigan siya sa kanyang naging choice in-terms of political/leader ng bansa.

Hindi man nanalo sa pagka-Presidente ng bansa si Attorney Leni Robredo na siyang inendorso ni Jake, hanggang ngayon, consistent ito sa kanyang choice o stand.

Kasabay ng pag-alala sa October 7 kunsaan, nabuo ang pink movement, nag-post din si Jake sa kanyang Twitter account.

Nag-post siya ng picture niya na naka-pink suit siya same day last year na may hashtag na, “Ngiting lalaban tayo.” Pero this time, ang bago niyang caption ay, “Lalaban ako. Lalaban tayo.”

Binasa namin ang mga comment sa kanya sa Twitter, thinking na baka inuulan siya ng bashers, pero puro positibo naman at nagpapasalamat kay Jake.

Ilan sa mga comments, “The true good one.”

“Kakaibang Ejercito talaga ‘to.”