Mika Reyes, Speed Hitters kakaliskisan Army

Mga laro ngayon:

(Santa Rosa Sports Complex)

2:30pm — PLDT vs UA-Army

5:30pm — Akari vs Cignal

WIN No. 1 ang asinta nina Mika Reyes at ng PLDT High Speed Hitters pagsagupa kontra kina Jovelyn Gonzaga at Army-United Auctioneers sa pambungad na laro sa siklab ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, Sabado.

Nais ng PLDT na mahigitan ang kanilang fourth place finish sa nagdaang kumperensya na pinagbidahan ni first Best Middle Blocker Reyes katulong ang import na si Russian Elena Savkina-Samoilenko.

Palaban din an Lady Troopers ni Gonzaga kaalalayan ang Canadian import na si Laura Condotta sa unang laro sa alas-2:30 ng hapon.

Nakatakdang ring iparada ang debut ng Akari Power Chargers na ititimon ni national team head coach Jorge Souza de Brito ng Brazil na tinapik si three-time Olympian Prisilla Rivera ng Dominican Republic.

Kalaban ng Akari ang back-to-back third placer na Cignal HD Spikers na papatnugutan nina local aces Rachel Ann Daquis at Ces Molina kasama si American import Tai Bierria.

“Right now, I’m very honored to be part of the league. It’s a challenge for us and also for the players. We’re going to do our best and try to spring some surprises,” saad ni De Brito. (Gerard Arce)