Marian mas tumapang, tumatag dahil sa hamon ng buhay

Buong-puso ang pasasalamat ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa patuloy na pagsuporta ng viewers sa Tadhana. Ipagdiriwang ng GMA Public Affairs award-winning drama anthology ang ika-limang taon nito sa pamamagitan ng isang three-part anniversary special simula ngayong October 8.

“Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa loob ng limang taon,” ayon kay Marian.

“Totoo namang hindi laging masaya – may mga kuwento ng pagkabigo, mayroon ding tagumpay. Mayroon ding kuwentong magbibigay inspirasyon at maraming pagkakataon. Ang importante, sa huli, laging may gintong aral na makukuha at mas nagpapalakas sa atin. Hindi man laging masaya ang buhay, mas malakas, mas matatag, at mas matatapang naman tayo ngayon sa anumang hamon ng buhay. Kaya saan man kayo dalhin ng Tadhana, kapit lang, Kapuso,” dagdag ni Marian.

Tuwing Sabado, pinagdiriwang ng Tadhana ang kuwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Bawat episode ay pinagbibidahan ng ilan sa mga pinakamalaking artista sa bansa. Patuloy rin ang Tadhana sa pamamayagpag sa ratings tuwing weekend. Online, nananatili itong isa sa mga pinakasinusubaybayang local TV show. May halos 8 milyong followers na ang Tadhana sa Facebook. Noong Setyembre lang, umabot sa 21 million ang online views ng Tadhana sa Facebook.

Pagbibidahan nina Raymond Bagatsing, Vaness del Moral, Lianne Valentin, at Mylene Dizon ang anniversary episode na “Baliw na Puso.” Makakasama rin dito sina Via Antonio, Tart Carlos, Erlinda Villalobos, at Simon Ibarra. Mula ang kuwento sa panulat nina Adam Cornelius Asin at head writer Erwin Caezar Bravo. Si Rommel Penesa ang direktor ng anniversary special ng programa.

“Ngayong buwan ng Oktubre, pangmalakasan ang aming handog sa inyo. Kuwento ito ng isang mag-ina na nagkahiwalay. Ano nga bang kapalaran ang naghihintay sa kanila? Pagtatagpuin ba muli silang dalawa?” paglalahad ni Marian.

Umiikot ang buhay ni Amy (Mylene) sa kanyang baby na si Marjorie (Lianne). Ngunit isang aksidente ang maghihiwalay sa mag-ina. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ni Amy na kailangan niya ng maraming pera para mahanap ang kanyang anak. Nagsumikap siya at kalaunan ay yumaman sila ng kanyang inang si Maribeth (Erlinda).

Makalipas ang 20 taon, sa kabila ng yaman ni Amy, hindi pa rin niya mahanap si Marjorie. Isang araw, makikilala ni Amy si Dennis (Raymond), isang guwapong pulis na tumutulong sa kaso ng paghahanap kay Marjorie.

Mahuhulog sina Amy at Dennis sa isa’t isa at ikakasal sila. Ngunit hindi magtatagal ay magkaroon ng relasyon si Dennis sa kasambahay ni Amy na si Sharlene (Vaness).

Makikita pa kayang muli ni Amy ang kanyang anak? Ano ang kapalarang naghihintay sa mag-ina? (Rb Sermino)