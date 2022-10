Malick Diouf, Maroons paaamuin Tamaraws

Mga laro ngayon:

(Araneta Coliseum)

2:00pm — UE vs Adamson

4:00pm — UP vs FEU

MANGBABARAKO muli sa ilalim si Senegalese center Malick Diouf upang tulungan ang defending champions UP Fighting Maroons pagharap sa FEU Tamaraws alas-4, Sabado, sa 85th UAAP men’s basketball sa Araneta Coliseum.

Pumoste ang 6-foot-11 center ng 13 pointts, 12 rebounds, 4 assists, 4 blocks at 3 steals sa 5-of-7 shooting sa 87-79 panalo ng Maroons kontra Adamson University Falcons kamakailan.

“Napansin namin sa last two games na we’re always catching up pagdating sa huli. We’ll try to figure out how to start better,” pahayag ni head coach Goldwyn Monteverde.

Tumulong sa atake ng Maroons si Zavier Lucero na kumolekta ng 15 points, 7 rebounds, 4 assists, at 1 steal, habang nag-ambag rin si Terrence Fortea ng 12 marka.

Kinakailangan namang magdoble-kayod ng FEU Tamaraws upang maiwasang malagay sa kulelat kasunod ng kambal na pagkatalo kontra Ateneo De Manila Blue Eagles at UE Red Warriors. (Gerard Arce)