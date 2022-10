LTFRB chief bagong OIC press secretary

Kinumpirma ng Malacañang na itinalaga si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairperson Atty. Cheloy Garafil bilang undersecretary at officer-in-charge ng Office of the Press Secretary.

Sa isang text message, maiksing “Yes” ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos tanungin ang bagong puwesto na ibinigay kay Garafil.

Nabatid na nagbitiw si Garafil bilang LTFRB chief nitong Biyernes, Oktubre 7, para hawakan na binakanteng puwesto ni Atty. Trixie Cruz-Angeles.

“Today, October 7, 2022, I tendered my resignation as LTFRB Chairperson as I have accepted the offer to help in the Office of the Press Secretary as its Undersecretary and OIC,” sabi ni Garafil sa kanyang Facebook post.

Aniya pa, malaking karangalan para sa kanya ang bagong puwesto at nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibinigay na pagkakataong para makapagsilbi sa kanyang administrasyon.(Aileen Taliping/Prince Golez)