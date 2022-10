Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 08, 2022/Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Tanforan, 3 Coastal Road, 4 Unlimited Song, 2 Namaskar

R02 – 3 Tool Of Choice, 1 Security Sumpreme, 5 Dugong Bughaw, 2 Biglang Buhos

R03 – 3 Mettle Strength, 5 No Regret, 7 Mount Arayat, 2 Six One Six

R04 – 5 Club Kensai, 1 Montage, 3 Brainchild, 6 Cool Cut

R05 – 3 Mr. Manilenial, 6 Silver Glow, 5 Rain Rain Go Away, 2 Messi

R06 – 6 Toy For The Bigboy, 4 A.P Factor, 2 Full Combat Order, 5 Sir William

R07 – 4 Caraga Wonder, 5 Pulido, 2 Double Strike, 7 Shining Bullet

R08 – 2 Caloocan Zap, 4 Yoshiko, 3 Light And Shade, 5 Just And Fierce

R09 – 1 Alonso Hall, 4 Red White And Blue, 2 Happy Maggie, 3 Sierra Madre

Solo Pick: Club Kensai

Longshot: Tool Of Choice