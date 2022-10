Ivana balik-FB, disente na manamit

Na-revive nang muli ang Facebook page ni Ivana Alawi na mayroon nang 19 million followers. Kamakailan nga kasi ay nag-rant siya sa Twitter at Instagram na bigla ngang naglaho ang kanyang page sa naturang platform kahit na wala naman umano siyang ginagawang anumang violation. Hindi rin umano siya in-inform ng FB kung bakit bigla siyang inalis dito.

“I’m back!! (happy emoji). Finally naibalik at naayos na ng Meta yung page ko, Working na sila to fix our Ivana Skin page (blue heart emoji),” caption ni Ivana sa kanyang FB page.

Kapansin-pansin sa ipinost niyang photo na hindi na siya naka-two piece na malimit niyang ginagawa noon para mang-akit sa mga followers.

Posible kayang biglang bait-baitan muna ang seksing aktres, dahil nga baka maparusahan siyang muli ng FB?

May mga netizen kasi na nagsasabing puro puwet at boobs na kasi ang kanyang mga pino-post dito kaya maraming mga magkasintahan ang madalas mag-away at magkahiwalay.

Sadya kasing nakapaglalaway ang kanyang katawan.

“Sa wakas nagdamit ka rin lods (laughing emoji) ‘di puro pwet at melon nakabalandra. ‘Di na galit si Facebook,” sey ng isang komento.

Pero, kahit na nga may pagka-disente na siyang manamit sa kanyang pagbabalik, dahil naka-black sando at camouflage pants na lang ang aktres, mapapanganga ka pa rin sa liit ng bewang dito ni Ivana.

Sadya nga talagang kahit balot na balot na siya, sa paningin ng mga netizen, o lalo’t higit ng mga kalalakihan, huhubaran at huhubaran siya ng mga ito. (Batuts Lopez)