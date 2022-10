Insurance sa sakuna

“Atty. Martin, meron pong isang bahay sa katabing purok namin, naipatayo ngayong taong ito. Noong humagupit ang bagyong Karding kamakailan, sa lakas ng hangin, nasira po ang bubong nito. Kawawa po ‘yong may-ari; bago lang ang bahay niya tapos minalas pa sa sakuna. Napaisip po tuloy ako kung pwedeng mangyari ito sa sarili naming tahanan. Kaya naman,gusto kong maniguro at maghanda para sa mga susunod na bagyo. Pwede n’yo po bang ipaliwanag ang insurance laban samga kalamidad?” – Edwin

Dear Edwin,

May iba’t ibang klase ng insurance laban sa mga sakuna. Sa Insurance Code mismo, mababasa doon na may insurance para sa bagyo, lindol, sunog, buhawi, kidlat, at iba pang kaugnay na panganib tulad ng baha at pagguho ng lupa.

May bisa ang insurance laban sa mga sakuna. Kung kunwaring isang taon ang bisa nito, magkakaroon ka ng proteksiyon sa loob ng isang taon, pagkatapos ay mawawalan ito ng bisa maliban na lang kung ipapa-renew mo.

Maaari kang kumuha ng insurance laban sa isa o maraming sakuna, depende na lang sa kagustuhan at budget mo. Siyempre, kung mas malawak ang saklaw ng insurance mo, mas mahal din ang babayaran mong halaga (o premium). Gayunpaman, kalakip nito ang mas malawak na proteksiyon para sa iyo.

Magbibigay ako ng halimbawa. Kunwari may kakilala kangkumuha ng insurance para sa bahay niya na sumasaklaw sa bagyo at baha. Sakali mang masira ang bahay niya dahil sa pagbaha sa lugar niya, babayaran siya ng insurer sa halaga ng sira sa bahay, o depende sa napagkasunduan nila. Sakaling masira naman ang bahay niya ng lindol, hindi obligadong magbayad ang insurer dahil hindi kasama ang lindol sa kinuhang insurance. Kaya naman mas lamang sa proteksiyon ang insurance na sumasakop sa mas maraming sakuna.

Gayunpaman, mas mainam pa rin na may insurance tayo, kahit pa limitado lang ang kaya nating bayaran. Ika nga, mabuti nang may dala tayong payong, gaano man kaliit, upang hindi tayo lubos na mabasa sa ulan.

Hanga ako sa’yo, Edwin, sa pagkukusa mong maniguro para sa mga darating pang bagyo, at suportado kita kung magpasiyakang kumuha ng insurance para sa bahay mo. Hindi man natin madidiktahan ang kinabukasan, nasa atin ang kasalukuyan at kaya natin itong paghandaaan.