Hita ni Aiko nakakasilaw

Mapapakanta ka talaga sa hit song ng Hagibis na “Legs” kapag nakita mo ang mga hita ni Aiko Melendez. Alagang-alaga nga kasi ito ng aktres at aminado siyang bihira niya itong ibalandra sa madla.

“Legs, legs.. kitty legs,” post ni Aiko sa kanyang Instagram account nitong Biyernes.

“Minsan lang ako magpakita ng legs ko (laughing emoji),” dagdag pa ng konsehala ng Quezon City.

“Hindi po ito Batibot ๐Ÿ™‚ With Tito Bodgie Pascua,” say pa ni Aiko dahil kasama niya sa photo ang veteran host ng 80s kiddie show.

“Legs legs legs mo ay nakakasilaw,” napapakanta pang say ng isang nag-comment.

“Amputi ng legs mo po dyan mamshie,” saad pa ng isang netizen.

Kikiligin talaga ang aktres sa mga papuri sa kanyang hita mula sa comment section.

Isa nga si Aiko sa cast ng upcoming series sa GMA na “Mano Po Legacy: The Flower Sisters” together with Beauty Gonzalez, Thea Tolentino at Angel Guardian.

Kasalukuyan nang umeere ang teaser nito sa Kapuso network at nakatakdang ipalabas sa Oktubre 31. (Batuts Lopez)