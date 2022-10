Hindi na pabebe: Blythe pinagnasaan sa bagong look

Angat si Andrea Brillantes kung pag-eksena ang pag-uusapan. Yes, palagi nga siyang may paandar, pasabog, na kinatutuwa ng kanyang mga fan.

Sinisigurado nga ni Andrea na hindi mabu-bore sa kanya ang mga fan. Na palagi ay pag-uusapan nga siya, dahil may mga pagbabago syang ginagawa sa sarili niya, o mga ganap sa buhay niya.

Dami ngang naaliw, nagulat sa bagong look ni Andrea ngayon. Super short hair nga, at bongga rin ang kulay na blondina, ha!

“New look! Hu dis?” chika ni Andrea.

Puring-puri nga siya ng mga fan niya, na tuwang-tuwa sa bago niyang look. Ang galing nga ni Barbie, na kung ano ang goal niya, naa-achieve talaga niya.

Heto nga ang chika ng mga fan niya:

“You’re so pretty and gorgeous!”

“You look so good in that short cut!”

“Super stunning, versatile, talented young actress.”

“Oh, even in short hair she still looks stunning.”

“Perfect talaga face niya. Pero sana nag-blonde rin ang kilay niya.”

Oh, di ba? Kering-keri niya talaga.

Well, mababasa mo rin ang chika ng mga male fan, na mas kanasan-nasa si Blythe ngayon, dahil sa bago niyang look. Parang nabura raw kasi ang pagiging ‘baby’ o ‘pabebe’ ng dyowa ni Ricci Rivero, eh!

1.4 billion stream ha! Jonathan Manalo hari ng Spotify

Ang bongga naman ni Jonathan Manalo. Siya talaga ang hari ng Spotify, ha!

Imagine, nakapagtala na ng higit sa 1.4 billion streams sa Spotify ang musika ni Jonathan kaya’t siya na nga ang most streamed Filipino songwriter and record producer of all time.

Masusundan pa ang tagumpay na ito sa paglunsad niya ng bagong bersyon ng kanyang mga awitin na binigyang-buhay ng OPM divas na sina Gigi De Lana, Jona, Kyla, Morissette, at Nina.

Ang “Di Ko Kayang Limutin” ni Kyla, “How Can I” ni Nina, “Always on Time” ni Jona, “Patuloy Ang Pangarap” ni Gigi, at “Pagbigyang Muli” ni Morissette ay bahagi ng “The Music of Jonathan Manalo: 20 Years” album.

Pinagdiriwang ng bonggang album ang dalawang dekada ng paggawa ng musika ni Jonathan handog ang 20 tracks na siya mismo ang sumulat at nagprodyus. Bago ito, inilunsad na rin ang pito sa album tracks noong 2021 kasama ang “Pinoy Tayo” remake ni Rico Blanco.

Nakatakda na ring maganap ang “Mr. Music: The Hits of Jonathan Manalo” concert sa darating na Oktubre 15 (Sabado), 8 pm sa Newport Performing Arts Theater. Tampok dito ang greatest hits ng tinaguriang Mr. Music na aawitin ng mga natatanging OPM artists.

Si Jonathan na kasalukuyang creative director ng ABS-CBN Music ang naging grand winner sa “JAM: Himig Handog sa Makabagong Kabataan” songwriting competition noong 2001 para sa komposisyon niyang “Tara Tena.”

Mula noon, nakapagprodyus na siya ng higit sa 1,600 recordings, nagsulat ng higit sa 500 songs, at nagprodyus ng higit sa 200 albums. Ilan sa kanyang hits ang “Ililigtas Ka Niya” ni Gary Valenciano, “Para Lang Sa’ Yo” ni Ice Seguerra, “Paano Ba Ang Magmahal” ni Piolo Pascual at Sarah Geronimo,” at “Patuloy Ang Pangarap” ni Angeline Quinto. Umani na rin ng higit sa 100 PARI gold at multi-plantinum certifications ang kanyang mga komposisyon at record productions.

Siya na ang maituturing na most awarded songwriter at record producer ng kanyang henerasyon na may higit sa 500 nominasyon at panalong natanggap. Kinilala rin siya bilang isa sa Ten Outstanding Music Artists ng nakaraang dekada ng National Commission for Culture and the Arts SUDI Awards noong 2021.