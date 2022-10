Heat sinunog sina Kevin Durant, Nets

NGANGA sina Kevin Durant, Ben Simmons at ang Nets sa pangalawang preseason game – tumikim ng 109-80 loss sa Miami matapos tambakan ng 19 ng Philadelphia.

Hindi naglaro si Kyrie Irving, tumabo ng 22 points si Durant, may 4 points at 4 assists lang si Simmons bagaman nagbaba ng 10 rebounds,laglag-balikat na lumabas ng exits ng Barclays Center sa Brooklyn ang fans, hindi nakita ang inaasahang angas ng home team.

“Ben Simmons had the worst +/- on the Nets by a lot in both games,” komento ng isang fan. “This is why Kevin Durant wanted out,” sundot ng isa pa habang dinodomina ng Heat ang laro.

No-bearing pa lang naman, baka mag-iba ang ihip ng hangin sa regular season. (Vladi Eduarte)