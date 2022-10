DILG pinatigil police escort sa mga POGO exec

Ipinatigil ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagbibigay ng police security sa mga pribadong dayuhan na nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO).

Ginawa ni Abalos ang pahayag matapos kuwestiyunin ng ilang senador ang pagtalaga ng Philippine National Police-Police Security and Protection Group (PNP-PSPG) ng ilang tauhan nito para mag-escort sa mga dayuhang may kaugnayan sa POGO.

Sabi ni Senador Sonny Angara, nanguna sa pagdinig sa panukalang 2023 budget ng DILG, ang mga taxpayer ang nagbabayad sa PNP-PSPG at ang pera ng gobyerno ay dapat ilaan sa seguridad ng mga lokal at hindi ng mga dayuhan.

Paliwanag naman ni PNP chief Gen. Rodolfo Azurini Jr., ipinag-utos na niya na suriin ang mga indibidwal na binibigyan ng seguridad ng PSPG. Aniya, ang mga pribadong indibiwal umano ang humiling ng seguridad sa PNP.

Pero iminungkahi ni Senador Ronald `Bato’ dela Rosa, dating PNP chief, kay Azurin na mag-isyu na lang ng kautusan para matigil ang pagbibigay ng police escort sa mga nasa POGO.

“Isang order mo lang yan. Oh PSPG stop providing security to these POGO operators.’ Kasi kung kailangan nila ng maraming security, ibig sabihin they are engaged in a very dangerous business,” sabi ni Dela Rosa.

“They are here to engage not on a legal business baka illegal business ang ginagawa nila kaya gusto nila magkaroon ng maraming security,” dagdag pa ng senador. (Dindo Matining)