Diesel taas-presyo papalo sa P5

Nakaambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang limang magkakasunod na linggong tapyas presyo nito.

Kasunod ito ng desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) na bawasan ng dalawang milyong bariles ang produksyon nila ng langis kada araw simula sa Nobyembre 2022.

Ayon kay Atty. Rino Abad, director ng Oil Management Bureau ng Department of Energy, nasa P4 o maaaring higit pa ang posibleng itaas sa presyo kada litro ng diesel.

Subalit maaaring pumalo pa umano sa P5 ang posibleng taas-presyo sa kada litro ng diesel.

Hindi naman aabot ng P1 ang inaasahang taas-presyo sa kada litro ng gasolina habang ang kerosene ay P2 o higit pa ang posibleng dagdag-presyo.

Sa anunsiyo ng Clean Fuel, maaaring pumalo sa P4.20 ang taas-presyo sa diesel habang P0.70 naman sa gasoline.

Samantala, sinabi ni Abad na posibleng magbago pa ang halaga ng taas-presyo depende sa magiging takbo ng kalakalan nitong Biyernes.

Ayon kay Abad, bagamat sa susunod na buwan pa ipatutupad ang OPEC ang bawas sa produksyon ng langis ay nakaaapekto na ito agad sa presyuhan ng krudo sa pandaigdigang merkado.