Dennis Uy piniga sa P429M utang kay MVP

Pinagbabayad ng PLDT Inc. ni Manny V. Pangilinan ang DITO Telecommunity Corporation ni Dennis Uy ng P429.7 milyon para sa mga kinontrata nitong serbisyo na may kinalaman sa mga transmission facility na ginagamit ng kanyang kompanya para maserbisyohan ang mga subscriber nito.

Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange (PSE), inilahad ng PLDT na nagpadala ito ng abiso sa DITO para singilin sa utang na tinatanggihan nitong bayaran.

“PLDT served today a Notice of Material Breach and Demand for Payment on DITO as a result of its refusal to pay the amount of Php 429,726,315.79 for contracted services which PLDT has fully performed and delivered,” sabi ng PLDT sa disclosure sa PSE.

Inilabas ng PLDT ang disclosure bago magbukas ang stock market kahapon at tatlong sentimos ang binaba sa halaga ng shares ng DITO sa pagbukas ng merkado. Wala pang tugon ang DITO sa isiniwalat ng PLDT hanggang sa oras na ginawa ang ulat na ito.

Ang DITO ang nagwagi bilang third telco player sa bansa na inaasahang tumapat sa PLDT/Smart at Globe Telecom para mapababa ang presyo ng telecommunications services sa bansa tulad ng cellphone at internet.

Hanggang noong Hunyo June 30, P15.4 bilyon na ang iniulat na lugi ng DITO at aminado itong mas marami silang bayarin kaysa mga ari-arian at may trade payables pa o mga babayaran sa kanilang mga contractor at supplier na P5.8 bilyon.

May $200 milyong utang ang DITO sa Bank of China Ltd-Singapore branch na noong Agosto 20, 2022 dapat binayaran. May $500 milyong utang din ito sa China Minsheng Banking Corp. Ltd. Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch na ngayong taon nakatakdang bayaran.

Sa Bank of China Hongkong, may utang din ito na $250 milyon na Agosto 20, 2022 nakatakdang bayaran at $50 milyong utang sa Bank of China Ltd.-Manila Branch na Agosto 20, 2022 din nakatakdang bayaran. (Eileen Mencias)