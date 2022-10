Calbayog hanep diskarte sa pista

DISKARTENG tutok ang ginawa ni jockey EA Abrea upang maipanalo ang kabayong si Calbayog sa KDJM Cong. Mikee Arroyo Trophy Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng gabi.

Ipinakita agad ni Prettiest Star ang kanyang tulin sa largahan pero hindi siya pinalayo ni Abrea at itinutok niya ang anak nina Ultimate Goal at Never Left na si Calbayog sa segundo puwesto.

Papalapit ng home turn ay kuha na ni Calbayog ang unahan kaya naman sa rektahan ay nakaungos pa ito ng dalawang kabayo.

Nagwagi si Calbayog ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Main Event.

Inirehistro ni Calbayog ang tiyempong 1:24.6 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng kanyang owner ang added prize na P20,000 mula sa KDJM.

Ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)