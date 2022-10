Bombahang astig sa Shakey’s volley

Mga laro ngayon:

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Lyceum vs EAC

12:30pm — FEU vs Letran

3:00pm — La Salle vs Benilde

5:30pm — UE vs San Beda

Hangad ng Far Eastern U Lady Tamaraws, De La Salle Lady Spikers at University of the East Lady Warriors ang ikalawang panalo snapagpapatuloy ng Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum.

Sasalang alas-10 ng umaga ang Lyceum of the Philippines Universtiy kontra Emilio Aguinaldo College sa Pool B, susundan ng sagupaan sa Pool D ng Far Eastern University at Letran sa alas-12:30 ng tanghali.

Sasagupain naman ng UAAP Season 84 runner-up na De La Salle ang kapatid nitong NCAA Season 97 champion College of Saint Benilde sa alas-3, kausnod ang upakan ng University of the East at San Beda Red sa alas-5:30 ng hapon.

Unang sabak pa lamang ng Lyceum at EAC sa limang koponang Pool B na pinangungunahan ng University of Santo Tomas na may 2-0 panalo-talong kartada kasunod ang Adamson University na may 1-1 t nasa ikatlo ang San Sebastian College-Recoletos na nabigo sa dalawa nitong laro.

Bitbit naman ng Lady Tamaraws ang 1-1 kartada matapos na huling mabigo sa nangunguna sa Pool D na La Salle.

Pilit naman aahon ang UE na bitbit ang 1-1 kartada matapos na huling makatikim ng kabiguan kontra University of Perpetual Help System Dalta. (Lito Oredo)