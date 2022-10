Bea nasasaktan na sa bira ng mga kaaway

Wala na ngang mahihiling pa si Bea Alonzo sa upcoming birthday niya. Eh, halos lahat naman ay nasa kanya na, ha!

Wala rin daw siyang balak maghanda o something special sa birthday niya. Magtutulog lang daw siya or manood ng mga paborito niyang palabas sa telebisyon.

Sa ngayon ay busy pa rin siya sa taping ng ‘Start Up PH’ nila ni Alden Richards.

At sabi ni Bea, marami siyang natutunan ay Alden. Masyado raw kasi siyang seryoso sa taping, at natutunan niya kay Alden na dapat chill lang.

Si Bea kasi ang artistang hindi raw natutulog sa set. Na imbes na matulog ay pinaga-aralan niya ang script on how to deliver it.

‘Yung iba kasing nakikita namin sa set ay madalas natutulog kapag hindi kinukunan. Kakaiba nga si Bea at mas seryoso siya sa kanyang ginagawa.

Sobra-sobra ang pasasalamat ni Bea sa treatment sa kanya ng GMA simula noong lumipat siya, na one year ago nga.

Anyway, nagpaalam na raw siya sa GMA, na one month siyang magbabakasyon. Pupunta nga kasi siya sa Madrid, Spain kasama ang pamilya niya para ayusin ang apartment na nabili niya doon. Maaga nga siyang nagpaalam sa GMA. Kaya lahat daw ng upcoming projects niya ay naka-schedule at naayos na.

Aminado si Bea na naapektuhan din siya sa mga negative na comment sa kanya. Nalulungkot daw siya sa mga sinasabi ng iba na ang intensiyon lang ay siraan siya.

Okey lang daw kung sa mga close niya o sa mga fan niya na nagmamalasakit sa kanya nanggagaling ang komento.

Sabi nga niya, tao lang daw siya, nasasaktan din siya.

Siyanga pala, super enjoy rin si Bea kasama sina, Jeric Gonzales, Yasmien Kurdi, at iba pa. Ayon sa manager niya ay natutuwa raw si Bea kay Jeric.

Ramdam ko ang gulo sa set kapag nagkakasama sila lalo na si Alden na super makulit.

Barbie inaaliw mga fan

Naaliw kami sa role ni Barbie Forteza sa ‘Maria Clara At Ibarra’, lalo na noong pumasok na nga siya sa mundo ng ‘Noli Me Tangere’.

Si Barbie ang nagpapagaan ng kasaysayan nina Maria Clara at Ibarra na lahat nga kasi sa mundong ‘yon ay puro seryoso ang mga galaw.

Kung wala si Barbie paano na kaya ang kuwento at baka ma-bore ang mga manonood dahil sa mga malalalim na dialogue, although educational ang story na laging nakabantay ang creative writer na si Suzette Doctolero na laging may sagot sa Twitter sa mga nagtatanong o naguguluhan sa ‘Noli Me Tangere’.

Kaya naman gaya ng ‘Start Up PH’ ay consistent trending ito sa Twitter. Lalo na si Barbie na gustung-gusto ng mga manonood.