Barangay chairman, 6 pa timbog sa illegal quarrying

Dinakip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI), ang isang barangay chairman at anim na iba pa dahil sa ilegal na quarrying sa Tarlac City.

Kabilang sa sinampahan ng paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995 sa Tarlac City Prosecutor’s Office sina Chairman Albert Mercado, Kagawad Arturo Dela Cruz na nagsisilbi umanong checker at collector, Joel Santos; Jesus Santos; Jessie Santos; Jonathan Santos at Jerry Espinosa na pawang taga-Barangay Sta. Marial, Tarlac City.

Matapos maberipika na walang quarry permit mula sa lokal na pamahalaan at Department of Environment and Natural Resources-Mines and Geosciences Bureau (DENR-MGB) Region 3, sinalakay ng NBI ang lugar nitong Oktubre 3 at inaresto ang mga suspek.

Nakumpiska sa lugar ang isang payloader at apat na truck.

Dinadala umano ang mga ninakaw na mineral sa Cavite, Batangas, Gapan, Pampanga at iba pang lalawigan. (Juliet de Loza-Cudia)