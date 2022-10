Arci tinubuan ng ‘mata’ sa batok

Walang makapipigil! Walang makaaawat.

Umabot na nga sa sukdulan si Arci Munoz sa pagka-adik sa tattoo at hanggang sa kanyang batok ay nagpatanim na rin ito ng art.

Pero hindi simpleng tattoo lang ang pinalagay ni Arci, kundi image ng kanyang mata. Mistula ngang may ‘third eye’ ang batok ni Arci ngayon.

Ang nakakaloka sa tattoo ni Arci, parang buhay ito na nakatingin sa kung sino man ang susulyap sa kanya.

Na parang hindi na nga magagawang saksakin o gawan ng masama si Arci habang nakatalikod, dahil may mata nga na nakatingin sa gagawa.

Baliw nga si Arci dahil ang date na nakasulat sa video ay “06-10-1994”, gayung 2022 na ngayon.

Regine niyabang kulugo sa kamay

Nakakaloka si Regine Velasquez, na kung ang ibang artista ay tinatago ang ‘pangit’ sa kanilang katawan, siya ay pinangalandakan pa, ha!

Imagine, pinagmalaki pa niya ang kanyang kulugo sa kamay.

“Not no mention, may kulugo, may kulugo teh! May kulugo eh!” sabi niya.

Anyway, tagumpay naman si Regine sa joke niya dahil hindi na nga tuluyang sinisi ng mga netizen ang mister niyang si Ogie Alcasid noong bumagsak siya sa stage.

Sabi kasi ni @_notfernandez, “No one’s putting the blame on him, ang amin lang is it should’ve been avoided if he was fast enough to catch him (her). If he acted faster he could’ve caught (catch) her before she fell into the ground. He could’ve dropped the things he was holding and rushed to her.”

At sagot ni Regine, “Wait ano ba akala mo sa asawa ko si Spiderman? Everything happened so fast at pano nya maa-anticipate na mahuhulog ako eh nakatayo lang naman ako. You guys stop blaming him and yes you are blaming him.”

Yeng Constantino nanginig katawan sa kalasingan

Nagbabala si Yeng Constantino sa mga netizen tungkol sa delayed hangover. Ito ay bunsod ng bigat ng katawan ng singer-composer matapos uminom ng red wine.

Dalawang araw kasing magkasunod na uminom si Yeng ng red wine.

Kinuwento niya na sa unang araw ay naka-isang bote siya ng wine. Kinagabihan ay uminom uli sila ng asawa niya ng wine kasama ang ilang kaibigan at producer ng show nila sa Amerika.

Kinabukasan ay naparami uli ang inom niya sa wine tasting sa Napa Valley, na tourist attraction at sentro ng winery sa buong California.

Nang dumating sila sa Glendale matapos ang walong oras na biyahe, doon na nakaramdam ng bigat ng katawan ang singer. Nanginig ang katawan niya at sumakit na ang ulo na parang tinatambol.

Mabuti na lang at nakuha sa pahinga, pag-inom ng maraming tubig kaya kinabukasan ay naging okey na ang pakiramdam niya.

Andrea gustong maghubo sa harap ni George Clooney

Sabi ni Andrea del Rosario, kung mabibigyan siya ng isa pang magandang movie project, na pang-international, handa siyang maghubo’t hubad.

Sa panayam ng Abantelliling kay Andrea, napag-usapan ang tungkol sa sex scene nila ni Kych Minemoto para sa movie nilang “May, December, January”.

Nag-alangan daw siya sa eksena, kaya inalalayan siya ni Kych. Na kung tutuusin ay baligtad dahil mas beterana siya sa showbiz.

Kuwento ni Andrea, sinabi sa kanya ni Kych na tatakpan na lang siya nito para hindi mailang.

Naghubad kasi si Andrea sa movie, pero medya-medya lang daw, dahil sa kanyang edad at estado sa buhay, bilang naging public servant nga siya noon.

Pero, sa tanong ko kung kung willing ba siyang mag-nude sa pelikula, sinabi niya na gagawin niya kung pang-international.