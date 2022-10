Anyare sa pangakong kakapitan kapag nagkasakit?

Malayo na sa katotohanan ang mga alok na package ng PhilHealth sa mga miyembro nito.

Katulad na lamang ng kung may sakit ka sa puso at kailangan ng coronary artery bypass graft surgery kung saan ay kalahating milyon ang nakalaan pero kalahati pa lang pala ‘yan ng gagastusin mo.

Pero ‘yan ang katotohanang humaharap sa mga PhilHealth members na buwan-buwan ay naghuhulog ng higit isang libong piso sa pag-aakalang wala silang poproblemahin kapag nagkasakit sila.

Sa isang briefing ng PhilHealth para sa Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprise noong October 5, ibinunyag ni committee chairman Senator Alan Peter Cayetano na ang package ng PhilHealth para sa nabanggit na procedure ay P550,000, samantalang ang actual cost sa isang pangunahing ospital sa Maynila ay humigit kumulang P907,000. Samakatuwid, may out-of-pocket expense ka pa na P357,000, na para sa karamihan sa atin ay napakalaking halaga na.

Kaya nga ba, ‘ika ni Cayetano, na maraming Pilipino ay napipilitang hindi na lang magpagamot dahil sa laki ng gastos kahit na may PhilHealth pa sila. Sa ipinakita niyang presentation sa briefing, sinabi ni Cayetano na anim sa bawat sampung Pilipino ay namamatay na lang nang hindi man lang nakapagpapatingin sa doktor. Base rin sa isang survey noong 2019, aabot sa 99% ng mga Pilipino ang hindi bumibili ng gamot na pine-prescribe sa kanila dahil sa kamahalan nito. Kung susumahin, aabot sa 44.7% ng gastos sa healthcare ay ang mga mamamayan mismo ang gumagastos imbes na ang PhilHealth o ibang insurers.

Ang lahat ng ito ay nangyayari kahit na mayroon nang No Balance Billing (NBB) Policy ang PhilHealth, o y’ung tinatawag na “zero billing.” Taong 2012 pa ito nasimulan, at sa ilalim nito ay dapat wala nang ibang babayaran ang PhilHealth member sa government hospitals o sa mga private hospital na PhilHealth-accredited. Noong 2012 din nasimulan ang All Case Rates (ACR) Policy ng PhilHealth na nagtatalaga ng halagang i-rereimburse sa miyembrong nagkakasakit.

Pero dahil nga siguro sampung taon na ang nakakalipas, hindi na sapat ang NBB at ACR para sa pangangailangan natin, kaya’t hirit ni Cayetano ay kailangan na itong i-update. Isipin mo nga naman: ang average peso-dollar exchange noong 2012 at P42.2171, samantalang ngayon ay halos P60 na. Bukod diyan, grabe ang pag-akyat ng inflation rate natin dala ng COVID-19 pandemic at ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nagmamahalan ang lahat ng bilihin, at dahil diyan ay kailangang i-adjust na rin ang serbisyo ng PhilHealth.

Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Hindi lang dahil matindi ang tama ng pandemic, pero dahil kulang ang makukuha natin sa PhilHealth.

Sa puntong ito ni Sen Alan Peter ay todo ang ating suporta. Talagang panahon na para i-review at i-update ang benefit packages ng PhilHealth dahil kaawa-awa ang mga miyembrong buong-buo ang pag-asang maisasalba ng PhilHealth ang kanilang gastos sa pagpapaospital pero hindi dahil kailangan pa nilang bumunot sa bulsa.