Alert level 2 itinaas sa Bulkang Mayon

Inanunsiyo kahapon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang pagtataas sa alert level 2 ng Bulkang Mayon sa Bicol region dahil sa “increasing unrest” nito na posibleng magresulta sa pagsabog.

“This means that there is current unrest driven by shallow magmatic processes that could eventually lead to phreatic eruptions or even precede hazardous magmatic eruption,” pahayag ng Phivolcs.

Ayon sa Phivolcs, batay sa daily visual at camera monitoring, nakita sa bunganga ng bulkan ang “continued aseismic growth of its lava dome.”

Pinayuhan ng Phivolcs ang publiko na huwag pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan upang maiwasan ang mga posibleng biglaang pagsabog, pagbagsak ng bato at pagguho ng lupa. (Issa Santiago)