95 water refilling station ipinapasara

Umaabot sa 95 mula sa kabuuang 204 water refilling station ang inirekomendang ipasara ng City Health Office (CHO) dahil sa banta sa pagkalat ng cholera at kawalan ng permit na mag-operate sa Bacolod City.

Inirekomenda ng CHO sa Business Permits and Licensing Office (BPLO) at City Legal Office (CLO) ang pagpapasara sa mga ito dahil bukod sa wala itong permit at hindi nagbabayad ng buwis sa lokal na pamahalaan, delikado ito sa kalusugan ng taga-lungsod sa harap ng mataas na kaso ng cholera sa lugar.

Ayon kay Dr. Grace Tan, hepe ng CHO Environment Sanitation Division (ESD), may 19 na kaso ng cholera ang naitala nila sa lungsod hanggang nitong Setyembre 30.

Kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming tinamaan ng cholera bunsod ng pag-inom ng kontaminadong tubig ang Barangay 30, 35, Singcang, Felisa, Granada, Handumanan, Mansilingan, Tangub, Villamonte at Vista Alegre.

Noong Oktubre 4, nagsagawa ng public hearing si Councilor Em Ang para sa panukala niyang ordinansa na pagtatatag ng Bacolod drinking water quality and safety monitoring committee na may layong tiyakin na ligtas at malinis ang itinitindang tubig na iinumin ng kanilang mga residente.